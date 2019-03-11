11 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении Дениса Тихонова главой департамента экономической политики и развития Москвы, а также министром правительства Москвы, указ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.



Возглавлявший департамент Владимир Ефимов продолжает работать заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, соответствующий указ также опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Контракты с Тихоновым и Ефимовым заключены на срок полномочий мэра Москвы.