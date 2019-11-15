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Город (Москва и область)     15.11.2019 16:57

Названы улицы, с которых чаще всего эвакуировали неправильно припаркованные автомобили в октябре

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Теги:  АМПП  эвакуация автомобилей 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – Названы улицы Москвы, с которых в октябре чаще всего эвакуировали неправильно припаркованные автомобили, сообщается на официальном сайте ГКУ «АМПП».

Сообщается, что лидерами по количеству эвакуированных за неправильную парковку автомобилей стали Варшавское шоссе (489 машин) и Пресненская набережная (472 автомобиля).

Также в десятку улиц, с которых чаще всего эвакуируют неправильно припаркованные машины, вошли улица Козакова, 1-й Красногвардейский проезд, Проспект Мира, Ленинградский проспект, Дмитровское шоссе, Ленинский и Кутузовский проспекты, а также улица Ленинская слобода.

Неправильно припаркованные автомобили создают помехи движению пешеходов и автомобилей и могут стать причиной ДТП. Эвакуация таких автомобилей производится только по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ.


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Теги: 
АМПП  эвакуация автомобилей 

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