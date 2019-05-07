7 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением генеральной репетиции парада Победы, изменен режим работы некоторых станций московского метро, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



С утра и до окончания репетиции станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только для входа и пересадки пассажиров.



Кроме того, во время построения и прохождения колонн боевой техники, ограничен выход со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», а также со станции «Лубянка» в сторону Никольской улицы и со станции «Китай-город» в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.