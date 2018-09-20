20 сентября. Mossovetinfo.ru – Очередной рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров установлен на Московском центральном кольце 19 сентября, сообщается на официальном сайте МЖД.



За день поезда «Ласточка» перевезли по МЦК более 460,5 тысячи человек.



Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября, когда за один день услугами МЦК воспользовались 452 тысячи пассажиров.