9 марта. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч единиц специальной техники убирают снег в Москве в мартовские праздники. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



В ликвидации последствий снегопада участвуют более 40 тысяч рабочих ручной уборки и около 12 тысяч кровельщиков, которые убирают снег с крыш.