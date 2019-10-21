21 октября. Mossovetinfo.ru – Около 2 тысяч тепловых завес будет установлено в поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров по маршрутам Московских центральных диаметров, сообщается на официальном сайте Транспортного комплекса Москвы.



На первых двух маршрутах МЦД будет курсировать 39 поездов «Иволга» двух модификаций – шести- и семивагонные. Тепловые завесы будут установлены в дверных проемах поездов и не позволят холодному воздуху попадать в салон вагонов.



Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется запустить в конце 2019 года.