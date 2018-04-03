3 апреля. Mossovetinfo.ru – Около шести тысяч волонтеров будут работать в Москве во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила журналистом директор ГБУ города Москвы «Мосволонтер» Ирина Швец.
Она отметила, что в дни матчей чемпионата мира задействовано одновременно до 2200 добровольцев, в остальные дни – до 1800.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках».
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