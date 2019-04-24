24 апреля. Mossovetinfo.ru – В течение 2019 в Москве появится около 65 новых парков, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Новые парки будут созданы в рамках программы «Мой Район». Места для них предлагают сами москвичи, парки появляются на месте бывших пустырей или во время реновации объектов. За последние годы в Москве появилось порядка 300 подобных парков.
Бирюков также сообщил, что власти Москвы продолжат благоустройство набережных Москвы-реки. В течение 5 лет планируется обустроить 156 километров набережных на обеих берегах Москвы-реки.
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