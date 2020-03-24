24 марта. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом разъяснил порядок соблюдения режима самоизоляции пожилыми москвичами и жителями столицы, страдающими хроническими заболеваниями, который был введен указом мэра Москвы от 23 марта 2020 года.
1) Режим самоизоляции введен с 26 марта по 14 апреля и обязателен для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями. Также режим самоизоляции сохраняется для граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидситуацией и лиц, проживающих с ними.
2) В список людей обязанных соблюдать режим самоизоляции вошли москвичи со следующими заболеваниями:
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