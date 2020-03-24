24 марта. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом разъяснил порядок соблюдения режима самоизоляции пожилыми москвичами и жителями столицы, страдающими хроническими заболеваниями, который был введен указом мэра Москвы от 23 марта 2020 года.



1) Режим самоизоляции введен с 26 марта по 14 апреля и обязателен для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями. Также режим самоизоляции сохраняется для граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидситуацией и лиц, проживающих с ними.



2) В список людей обязанных соблюдать режим самоизоляции вошли москвичи со следующими заболеваниями:





Сахарный диабет инсулинозависимый

Хронические болезни легких (астма)

Бронхоэктазия

Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения

Наличие трансплантированных органов и тканей

Хроническая болезнь почек

Злокачественные новообразования

Перенесшие инфаркт и инсульт

Пациенты, отнесенных к третьей клинической группе (онкология)

Сотрудники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения

Сотрудники здравоохранения