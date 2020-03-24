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Город (Москва и область)     24.03.2020 17:45

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

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Теги:  самоизоляция  карантин  разъяснение  оперативный штаб 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом разъяснил порядок соблюдения режима самоизоляции пожилыми москвичами и жителями столицы, страдающими хроническими заболеваниями, который был введен указом мэра Москвы от 23 марта 2020 года.

1) Режим самоизоляции введен с 26 марта по 14 апреля и обязателен для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями. Также режим самоизоляции сохраняется для граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидситуацией и лиц, проживающих с ними.

2) В список людей обязанных соблюдать режим самоизоляции вошли москвичи со следующими заболеваниями:

  • Сахарный диабет инсулинозависимый
  • Хронические болезни легких (астма)
  • Бронхоэктазия
  • Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения
  • Наличие трансплантированных органов и тканей
  • Хроническая болезнь почек
  • Злокачественные новообразования
  • Перенесшие инфаркт и инсульт


3) Режим самоизоляции не распространяется на следующих граждан:

  • Пациенты, отнесенных к третьей клинической группе (онкология)
  • Сотрудники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения
  • Сотрудники здравоохранения


4) Режим самоизоляции - это пребывание в квартире в течение 14 дней. Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.

5) Гражданам на самоизоляции при необходимости доставят больничный лист. Доставку осуществят курьеры. Для этого необходимо позвонить по телефону 8-495-870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru.

6) Гражданам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания в режиме самоизоляции положена разовые выплаты: в размере 2 тысяч рублей после начала режима самоизоляции; в размере 2 тысяч рублей по его завершении режима при условии соблюдения режима.

7) Для жителей старше 65 лет выплата будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты, ее оформят органы социальной защиты в беззаявительном порядке.

Лицам с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09.

8) Люди старшего возраста и хронические больные могут обратиться на горячую линию для доставки им необходимых лекарств и медицинских изделий.

9) На помощь гражданам в режиме самоизоляции придут социальные работники и волонтеры. По телефону 8-495-870-45-09 можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

10) Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно.

11) В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса, и учащихся колледжей.

12) Родители школьников, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах.


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Теги: 
самоизоляция  карантин  разъяснение  оперативный штаб 

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