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Город (Москва и область)     27.09.2021 11:49

Оперштаб сообщил новые данные по коронавирусу в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 387 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки от коронавируса вылечились 1 560 пациентов из числа заболевших ранее, скончался в результате заболевания 61 человек.

Ранее отмечалось, что в Москве зафиксирован рост числа заболеваний коронавирусом, также растет число госпитализаций, а также число больных, находящихся на ИВЛ.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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