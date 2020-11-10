10 ноября. Mossovetinfo.ru – Московские власти не собираются останавливать строительные и ремонтные работы из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, в Москве будет проводится максимум мероприятий для того, чтобы обеспечить здоровье людей, работающих на стройках. Причем речь идет как о строительстве, ведущемся за счет бюджета, так и в отношении инвестиционных объектов, строящихся за счет частных инвестиций. Но будет сделано все, чтобы строительство при этом не останавливать.



Заммэра заявил, что со строительной отраслью связано много других отраслей, остановка строительства негативно скажется на других секторах экономики, поэтому для властей очень важно выполнять задачи, поставленные в строительной отрасли.



Бочкарев заявил, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в городе, на строительных объектах ситуация контролируется, пока удается предотвращать всплеск заболеваемости.