2 декабря. Mossovetinfo.ru – Четвертый электробусный маршрут начал ходить от площади Киевского вокзала, сообщается на едином транспортном портале Москвы.



Маршрут № т17 ходит от площади Киевского вокзала до станции метро «Озерная». Маршрут проходит по Бережковской набережной Мосфильмовской улице, Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам мимо станций метро «Киевская», «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» и «Озерная».



В общей сложности в Москве теперь действует 18 электробусных маршрутов. Четыре из них проходит через площадь Киевского вокзала.