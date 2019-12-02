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Город (Москва и область)     02.12.2019 10:43

От Киевского вокзала начал ходить четвертый электробусный маршрут

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Теги:  электробусы  общественный транспорт  площадь Киевского вокзала 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Четвертый электробусный маршрут начал ходить от площади Киевского вокзала, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

Маршрут № т17 ходит от площади Киевского вокзала до станции метро «Озерная». Маршрут проходит по Бережковской набережной Мосфильмовской улице, Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам мимо станций метро «Киевская», «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» и «Озерная».

В общей сложности в Москве теперь действует 18 электробусных маршрутов. Четыре из них проходит через площадь Киевского вокзала.


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Карта места

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Теги: 
электробусы  общественный транспорт  площадь Киевского вокзала 

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