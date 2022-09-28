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Город (Москва и область)     28.09.2022 16:48

Открыт специальный канал для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам

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Теги:  Москва  военкомат  частичная мобилизация  повестки 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Московские власти на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыли специальный канал для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Кроме того, в понедельник в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Данная работа будет проводиться в постоянном режиме», - подчеркнул мэр.

Также мэр сообщает, что сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами по результатам поступающих жалоб провели дополнительную проверку и "по результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных».

21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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Теги: 
Москва  военкомат  частичная мобилизация  повестки 

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