20 апреля. Mossovetinfo.ru – Парад трамваев, приуроченный к 120-летию московского трамвая, стал самым массовым за всю историю – праздник на Чистопрудном бульваре собрал более 250 тысяч гостей.
Колонна старинных трамвайных вагонов проехала по центральным улицам столицы, а на Чистопрудном бульваре ими могли полюбоваться все желающие.
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