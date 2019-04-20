20 апреля. Mossovetinfo.ru – Парад трамваев, приуроченный к 120-летию московского трамвая, стал самым массовым за всю историю – праздник на Чистопрудном бульваре собрал более 250 тысяч гостей.



Колонна старинных трамвайных вагонов проехала по центральным улицам столицы, а на Чистопрудном бульваре ими могли полюбоваться все желающие.