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Город (Москва и область)     20.04.2019 16:35

Парад трамваев в Москве собрал 250 тысяч человек

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Теги:  трамваи 

20 апреля. Mossovetinfo.ru – Парад трамваев, приуроченный к 120-летию московского трамвая, стал самым массовым за всю историю – праздник на Чистопрудном бульваре собрал более 250 тысяч гостей.

Колонна старинных трамвайных вагонов проехала по центральным улицам столицы, а на Чистопрудном бульваре ими могли полюбоваться все желающие.


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Карта места

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Теги: 
трамваи 

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