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Город (Москва и область)     25.10.2019 18:41

Парковка в Москве будет бесплатной в День народного единства 4 ноября

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Теги:  День народного единства  парковка 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной в День народного единства 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Ликсутов уточнил, что, как и в другие праздничные дни, парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где тариф за парковку в дневное время составляет 380 рублей в час.

Ликсутов также попросил водителей в День народного единства соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций.


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Теги: 
День народного единства  парковка 

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