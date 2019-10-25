25 октября. Mossovetinfo.ru – Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной в День народного единства 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.
Ликсутов уточнил, что, как и в другие праздничные дни, парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где тариф за парковку в дневное время составляет 380 рублей в час.
Ликсутов также попросил водителей в День народного единства соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций.
18:41 Город (Москва и область) Парковка в Москве будет бесплатной в День народного единства 4 ноября
16:59 Происшествия Движние по Волгоградскому проспекту затруднено из-за аварии с грузовиком
16:24 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил о раннем часе пик в Москве 25 октября
15:48 Город (Москва и область) В магазины московского метро поступили значки с поездом «Иволга»
14:34 В России ЦБ РФ впервые за два года понизил ключевую ставку сразу на 0,5% - до 6,5%
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года