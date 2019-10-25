25 октября. Mossovetinfo.ru – Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной в День народного единства 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.



Ликсутов уточнил, что, как и в другие праздничные дни, парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где тариф за парковку в дневное время составляет 380 рублей в час.



Ликсутов также попросил водителей в День народного единства соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций.