Пассажиры московского метро выпили за два дня более 600 литров чая

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Пассажиры московского метро выпили более 600 литров чая 23 и 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.



Чай раздавали возле станций «Сокол» и «Речной вокзал» во время закрытия участка Замоскворецкой линии метро.



Три станции - «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковскую» - закрывали на 16, 17, 23 и 24 декабря для проведения работ по присоединению к ветке станции «Ховрино».