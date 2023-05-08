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Город (Москва и область)     09.05.2023 14:21

Перекрытия дорог в центре Москвы полностью сняты - Дептранс

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Теги:  Москва  9 мая 2023 года  перекрытия  центр  МКАД 

9 мая - Mossovetinfo.ru - Ограничения движения на улицах в центре Москвы полностью сняты, сообщает Telegram-канал Дептранса города.

"Все перекрытия сняты. Движение в центре города полностью восстановлено", - сообщает Дептранс.

"Напоминаем: с 16:00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе - просим выбирать пути объезда заранее. Будьте внимательны, стройте маршрут заранее", - напоминается в сообщении.
9 мая 2023 года, транспорт, перекрытия, ограничения, время, схема, МКАД

Накануне ЦООД рекомендовал автомобилистам, которые выехали за город и планируют вернуться 9 мая вечером, выезжать после 19:00.

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Карта места

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Теги: 
Москва  9 мая 2023 года  перекрытия  центр  МКАД 

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