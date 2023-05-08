с 16:00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе

9 мая - Mossovetinfo.ru - Ограничения движения на улицах в центре Москвы полностью сняты, сообщает Telegram-канал Дептранса города."Все перекрытия сняты. Движение в центре города полностью восстановлено", - сообщает Дептранс."Напоминаем:- просим выбирать пути объезда заранее. Будьте внимательны, стройте маршрут заранее", - напоминается в сообщении.Накануне ЦООД рекомендовал автомобилистам, которые выехали за город и планируют вернуться 9 мая вечером, выезжать после 19:00.