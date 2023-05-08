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Город (Москва и область)
09.05.2023, 14:21
Перекрытия дорог в центре Москвы полностью сняты - Дептранс
9 мая - Mossovetinfo.ru - Ограничения движения на улицах в центре Москвы полностью сняты, сообщает Telegram-канал Дептранс...
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Город (Москва и область)
08.05.2023, 18:34
Места проведения артиллерийских салютов и фейерверков в День Победы 9 мая 2023 года
8 мая - Mossovetinfo.ru - 9 мая в День Победы в 22:00 на 16 площадках по всему городу планируется запустить праздничные сал...
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Город (Москва и область)
08.05.2023, 17:19
Перекрытие дорог, ограничения транспорта, 9 мая 2023 года в Москве (место, время, схемы)
9 мая. Mossovetinfo.ru - 9 мая на ряде улиц в Москве, преимущественно в центре столицы, будет закрыт проезд и изменится ...