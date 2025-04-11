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Город (Москва и область)     17.04.2025 07:51

Перекрытия в районе Пушкинской площади 17, 18 апреля из-за кинофестиваля - карта-схема

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Теги:  Большой Путинковский переулок  Пушкинская площадь  перекрытия  кинофестиваль 

17 апреля — Mossovetinfo.ru — 17, 18 апреля из-за кинофестиваля будет временно закрыто движение для транспорта в районе Пушкинской площади (Большой Путинковский переулок, часть улицы Малая Дмитровка) из-за мероприятий открытия Московского Международного кинофестиваля.

Также в этой зоне будут отменены парковка транспорта.

«В связи с проведением Московского международного кинофестиваля будет временно изменено движение транспорта в районе Пушкинской площади. Так, с 14:30 17 апреля до 01:00 18 апреля и с 14:30 24 апреля до 01:00 25 апреля для проезда закроют участки:
— в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы;
— на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара;
— на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.
Кроме того, одну крайнюю полосу закроют для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка», - сообщают в горадминистрации.
кинофестиваль, перекрытия, ограничения, транспорт, Москва
Также сообщается, что на участках Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади будет временно запрещена парковка 17 апреля с 00:01 до окончания мероприятия и 24 апреля с 00:01 до окончания мероприятия.

Также будет временно закрыто движение для транспорта в районе Пушкинской площади 24 и 25 апреля в период закрытия кинофестиваля.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) 47-й раз открывается в четверг в столице фильмом В списках не значился по мотивам одноименной повести Бориса Васильева.

Программный директор фестиваля Иван Кудрявцев на пресс-конференции, посвященной проведению ММКФ, отметил, что одной из важнейших тем этого года на кинофестивале является тема 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 80-летия окончания Второй мировой войны, что находит отражение в фильме открытия. Им стала картина В списках не значился режиссера Сергея Коротаева.

В кинофестивале участвуют более 200 фильмов. География участников составляет 50 стран.

Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.

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Карта места

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Теги: 
Большой Путинковский переулок  Пушкинская площадь  перекрытия  кинофестиваль 

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