Другие материалы
-
Город (Москва и область)
22.03.2025, 07:16
Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 22 марта
22 марта — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 22...
-
Город (Москва и область)
20.03.2025, 09:42
Собянин утвердил приоритетные проекты в сфере московского образования
20 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил приоритетные проект...
-
Город (Москва и область)
19.03.2025, 08:01
«Как оформить загранпаспорт в Москве» объясняет новый спецпроект на портале города
19 марта — Mossovetinfo.ru — «Как оформить загранпаспорт в Москве» объясняется в новом спецпроекте который появился...