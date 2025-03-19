Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 22 марта

22 марта — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 22 марта, а на следующей неделе температура в Московском регионе будет достигать плюс 13-15 градусов. Об этом сообщают Гидрометцентр России, синоптики .



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла; по области от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный, 6–11 м/c», – говорится в сообщении Гидрометцентра.



Синоптики отмечают, что столичный регион будет в зоне антициклона, атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, а в воскресенье давление может поставить новый рекорд, достигнув 764-765 мм ртутного столба.



В московском регионе на следующей неделе ожидается, что в начале недели дневные температуры будут плюс 8-13 градусов, в пятницу - до плюс 15 градусов.