16 октября. Mossovetinfo.ru – Первые осенние заморозки были зафиксированы в Москве в ночь на среду, 16 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы и области.
По данным синоптиков, в ночь на 16 октября на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в -0,3 градуса. До этого текущей осенью самая низкая температура была зафиксирована в Москве 8 октября, когда температура в столице опустилась до +0,4 градуса.
По прогнозам синоптиков, до конца недели заморозки в Москве не ожидаются. В среднем температура воздуха в Москве в октябре выше климатической нормы на 1,8 градуса, а с начала осени – на 1,6 градуса.
10:24 Город (Москва и область) Первые осенние заморозки зафиксированы в Москве в ночь на 16 октября
10:11 Город (Москва и область) Камеры фотовидеофиксации установили по 24 адресам в Москве с большим количеством ДТП
10:03 Город (Москва и область) Три площадки для выгула собак обустроены в парке Дружбы
09:40 Город (Москва и область) Дом по программе реновации в Басманном районе сдадут в эксплуатацию в 2022 году
09:19 Власть Госдума приняла закон об усилении ответственности за пособничество в незаконной миграции
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года
10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»