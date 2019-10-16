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Город (Москва и область)     16.10.2019 10:24

Первые осенние заморозки зафиксированы в Москве в ночь на 16 октября

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Теги:  погода  заморозки 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Первые осенние заморозки были зафиксированы в Москве в ночь на среду, 16 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, в ночь на 16 октября на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в -0,3 градуса. До этого текущей осенью самая низкая температура была зафиксирована в Москве 8 октября, когда температура в столице опустилась до +0,4 градуса.

По прогнозам синоптиков, до конца недели заморозки в Москве не ожидаются. В среднем температура воздуха в Москве в октябре выше климатической нормы на 1,8 градуса, а с начала осени – на 1,6 градуса.


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Теги: 
погода  заморозки 

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