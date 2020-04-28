28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирован первый случай вынесения штрафа по камерам за езду без цифрового пропуска, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова.



По словам Шкуматова, москвич получил по почте штраф в 5 тысяч рублей за проезд без цифрового пропуска. Нарушение было совершено 22 апреля в районе Спартаковской площади. Штраф выписан Московской административной дорожной инспекцией.



Камеры видеонаблюдения в Москве в автоматическом режиме выявляют автомобили, на которые не оформлены цифровые пропуска. Далее фото машин-нарушителей отправляются в МАДИ, где специалисты тщательно устанавливают данные водителей. Только после этого выписывается штраф.



Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Цифровые пропуска необходимы для проездок на общественном транспорте и автомобиле. При этом, в цифровой пропуск должны быть внесены данные автомобиля или транспортной карты. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.