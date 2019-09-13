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Город (Москва и область)
13.09.2019, 21:08
Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Подведены итоги третьего Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Конкурс проходил с 22 августа по 8 сентября. Заместитель мэра ...
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Город (Москва и область)
13.09.2019, 16:32
Депутаты Мосгордумы VII созыва примут присягу 17 сентября
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Мосгордумы VIIсозыва примут присягу во вторник, 17 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. Выборы депутатов ...
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Город (Москва и область)
13.09.2019, 15:56
Московским каршерингом пользуется около 1 миллиона человек
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Аудитория московского каршеринга достигла 1 миллиона человек, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин отметил, что в момент запу...