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Город (Москва и область)     13.09.2019 21:08

Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»

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Теги:  фестивали  Московские сезоны  Наталья Сергунина  Сергунина 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Подведены итоги третьего Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Конкурс проходил с 22 августа по 8 сентября.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в этом году сады участников «Джема» цвели все лето и будут работать до конца сентября.

«Летние сады Москвы украсили почти 7000 квадратных метров общественных пространств столицы. Миллионы людей смогли оценить их по достоинству. Пожалуй, самой важной новинкой конкурса-2019 стала номинация «Ландшафтный проект для социальных территорий». Сады, созданные в этой номинации, появились на территориях школ, интернатов, больниц и других учреждений социального назначения. Это направление имеет смысл развивать и в следующем году: например, на территориях московских музеев могли бы появиться обучающие ландшафтные проекты, а терапевтические сады нужны в том числе и хосписам», - сказала Сергунина.

В течение лета члены международного жюри трижды осматривали сады участников и оценивали их по нескольким критериям.

Обладателями Гран-при во всех пяти профессиональных номинациях конкурса стали авторы из России: Патрисия Гарсиа Алайо (Большой выставочный cад), авторский коллектив компании «Дерево парк» (Cредний выставочный сад), Наталья Шушлебина (Малый выставочный сад) Авторский коллектив компании «Сокотра» (Ландшафтный проект для социальных территорий) Серго Попов, Анна Аникина, Оксана Криста (Студенческий конкурс проектов).

«Цветочный джем» - крупнейшее в мире ландшафтное мероприятие - проходило в столице в третий раз. Москвичи и туристы смогли любоваться 42 стильными современными садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира! Во время конкурса для гостей фестиваля была организована насыщенная развлекательная программа: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс, в рамках которого в городе появилось еще порядка 1,5 тысячи замечательных садов!


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Теги: 
фестивали  Московские сезоны  Наталья Сергунина  Сергунина 

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