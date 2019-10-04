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Город (Москва и область)
04.10.2019, 09:16
Завершается благоустройство территорий у 9 новых и строящихся станций метро
4 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершается благоустройство территорий у 9 новых и строящихся станций Кожуховской, Люблинско-Дмитровской и Большой Кольцевой линий метро, сообщили ИА «Моссовет...
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Город (Москва и область)
04.10.2019, 08:25
Голосование по программе реновации открылось на портале «Активный гражданин»
4 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» открылось голосование по программе реновации жилья. Москвичам предлагается ответить на 4 вопроса. Первый вопрос касается сроков пр...
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Город (Москва и область)
04.10.2019, 08:15
Порядок оплаты госуслуг на mos.ru стал удобнее
4 октября. Mossovetinfo.ru – Новый сервис «Мои платежи» сделает более удобным порядок оплаты госуслуг на портале mos.ru. С помощью нового сервиса можно оплатить все платные госуслуги, взносы ...