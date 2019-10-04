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Город (Москва и область)     04.10.2019 08:15

Порядок оплаты госуслуг на mos.ru стал удобнее

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Теги:  услуги  оплата  сервисы 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Новый сервис «Мои платежи» сделает более удобным порядок оплаты госуслуг на портале mos.ru.

С помощью нового сервиса можно оплатить все платные госуслуги, взносы за детский сад, жилищно-коммунальные услуги, а также транспортные штрафы. Все они отсоротированы по категориям «Образование, культура», «Жилье, ЖКУ, двор», «Транспорт», «Спорт», «Документы», «Штрафы, пени, неустойки», «Органы власти». Кроме того, можно найти нужную услугу через строку поиска.

Помимо удобства оплаты, с помощью сервиса можно узнать о своих задолженностях – неоплаченные счета отобразятся автоматически. Пользователь может увидеть и общую сумму неоплаченных счетов, и сумму за каждый неоплаченный счет в отдельности. Оплатить их также можно либо все сразу в один клик, либо по отдельности.

Сервис «Мои платежи» позволяет оплачивать и коммерческие услуги: использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения и многого другого.


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Теги: 
услуги  оплата  сервисы 

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