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Город (Москва и область)     02.12.2019 13:08

Последняя в 2019 году акция «День без турникетов» пройдет в Москве 5-7 декабря

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Теги:  День без турникетов  экскурсии 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Последняя в 2019 году акция «День без Турникетов» пройдет в Москве с 5 по 7 декабря, сообщается на портале mos.ru.

Последний «День без турникетов» в этом году будет посвящен телевидению. Посетители смогут побывать на экскурсии по комплексу телеканала RT, а также посетить мастер-классы и лекции в киношколе «Прайд», в том числе узнать о работе корреспондентов в прямом эфире и о построении сюжетов.

Также в рамках «Дня без турникетов» свои двери посетителям откроют игровой образовательный парк «Марс-Тефо», Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина, конструкторское бюро Man and Technologies Lab и другие столичные предприятия.

Акция «День без турникетов» проходит в Москве с 2012 года. Акция проходит несколько раз в год. С момента запуска участниками акции стали более 200 инновационных предприятий Москвы, которые посетили более 100 тысяч человек.


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Теги: 
День без турникетов  экскурсии 

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