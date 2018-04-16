16 апреля. Mossovetinfo.ru – В День Победы в Москве более 80 тысяч залпов фейерверков прогремят в 15 парках. Об этом сообщается на портале мэра столицы.



Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. Вечернее небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.



Со списком парков, где запустят фейерверки, можно ознакомиться здесь.