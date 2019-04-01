1 апреля. Mossovetinfo.ru - Предпринимательский форум «Цифровая эволюция бизнеса» пройдет 18 апреля в столичном «Цифровом деловом пространстве». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в аппарате мэра и правительства Москвы.



Предпринимателей ждут четыре площадки, на которых выступят более 20 экспертов. Ключевые темы — цифровое обучение и инфраструктура, продвижение компании в интернете и выход на международные рынки.



«Цифровизация с каждым днем меняет структуру мировых рынков. Принципы новой экономики таковы, что нужно постоянно развиваться, применять лучшие практики и самые современные решения», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.



Она отметила, что именно поэтому правительство Москвы каждый год проводит сотни бесплатных образовательных программ, а также организует бизнес-форумы для обмена опытом.