При покушении на грабеж пассажиры задержали мужчину на станции «Парк Победы»

5 августа — Mossovetinfo.ru — Пассажиры задержали на эскалаторе молодого человека, выхватившего мобильный телефон из рук мужчины в вагоне поезда на станции «Парк Победы» и убегавшего от пострадавшего. Об этом в своем официальном информационном канале сообщает в пресс-службе столичной прокуратуры.



«Дождавшись когда двери электропоезда начнут закрываться, 20-летний злоумышленник вырвал телефон из рук пассажира, выбежал на платформу станции «Парк Победы» и начал скрываться. В это время пострадавший начал преследовать преступника, но его успели задержать другие бдительные пассажиры и передали прибывшим правоохранителям», – сообщает прокуратура.



Прокуратура Московского метрополитена взяла на свой контроль привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж»).



«Я увидел, что рядом со мной сидит пассажир и держит в руках мобильный телефон, поскольку у меня нет мобильного телефона, а мне срочно нужно позвонить домой, я решил совершить хищение», - объяснил мотивы совершенного преступления задержанный по подозрению в грабеже мужчина. Об этом также говорится в сообщении прокуратуры.



Телефон был возвращен владельцу.



Видео с камер видеонаблюдения, размещенное прокуратурой, показывает, что задержанный по подозрению в грабеже мужчина успел пробежать весь вестибюль станции и забежать на эскалатор против движения, - там, где пассажиры спускались на станцию и там же был задержан пассажирами.