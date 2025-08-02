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Город (Москва и область)     05.08.2025 11:45

При покушении на грабеж пассажиры задержали мужчину на станции «Парк Победы»

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Теги:  покушение на грабеж  метро  Парк Победы  задержание  прокуратура  контроль  уголовное дело  телефон 

5 августа — Mossovetinfo.ru — Пассажиры задержали на эскалаторе молодого человека, выхватившего мобильный телефон из рук мужчины в вагоне поезда на станции «Парк Победы» и убегавшего от пострадавшего. Об этом в своем официальном информационном канале сообщает в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Дождавшись когда двери электропоезда начнут закрываться, 20-летний злоумышленник вырвал телефон из рук пассажира, выбежал на платформу станции «Парк Победы» и начал скрываться. В это время пострадавший начал преследовать преступника, но его успели задержать другие бдительные пассажиры и передали прибывшим правоохранителям», – сообщает прокуратура.

Прокуратура Московского метрополитена взяла на свой контроль привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж»).

«Я увидел, что рядом со мной сидит пассажир и держит в руках мобильный телефон, поскольку у меня нет мобильного телефона, а мне срочно нужно позвонить домой, я решил совершить хищение», - объяснил мотивы совершенного преступления задержанный по подозрению в грабеже мужчина. Об этом также говорится в сообщении прокуратуры.

Телефон был возвращен владельцу.

Видео с камер видеонаблюдения, размещенное прокуратурой, показывает, что задержанный по подозрению в грабеже мужчина успел пробежать весь вестибюль станции и забежать на эскалатор против движения, - там, где пассажиры спускались на станцию и там же был задержан пассажирами.


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Теги: 
покушение на грабеж  метро  Парк Победы  задержание  прокуратура  контроль  уголовное дело  телефон 

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