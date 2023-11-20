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Город (Москва и область)     22.11.2023 19:34

Принят бюджет Москвы на 2024 год, расходная часть — 4,8 трлн рублей

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Теги:  бюджет  Москва  Собянин  Зяббарова  Мосгордума  2024 год 

22 ноября — Mossovetinfo.ru — Мосгордума приняла закон города «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», ранее «парламентское большинство» МГД на профильной комиссии рекомендовало рассмотреть документ в рамках одного заседания 22 ноября 2023 года. Бюджет города поддержали  28 депутатов из 45.

Законопроект, сформированный Правительством Москвы 11 октября и внесённый в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным 13 октября, представила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова, которая отметила, что в текущем году «ожидается рост производства обрабатывающей промышленности на 13%, инвестиций на 7,5%, номинальная заработная плата увеличится на 8,5% при сохранении уровня безработицы на рекордно низком уровне — не более 0,3%.

Зяббарова сообщила, что состояние экономики столицы России позволяет рассчитывать на темпы роста доходов бюджета Москвы порядка 7% ежегодно. В 2024 году доходная часть бюджета запланирована в объеме 4,3 триллиона рублей, в 2025 году — 4,6 триллиона рублей, в 2026 году — 4,9 триллиона рублей.

По информации министра финансов Москвы, расходы бюджета города Москвы на 2024 год запланированы в объеме 4,8 трлн рублей с ростом на 14,5% к уровню 2023 года.

Расходная часть бюджета сформирована с учетом всех основных приоритетов бюджетной политики прошлых лет, а также направлена на решение задач по обеспечению технологического суверенитета нашей экономики.

Более 90% расходов составит финансовое обеспечение 13 государственных программ города Москвы. Это 4,4 триллиона рублей.

На государственную программу «Социальная поддержка жителей города Москвы» в 2024 году будет направлено 667 миллиардов рублей. На доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам предусмотрено почти 178 миллиардов рублей.

Председатель Виктор Двуреченских представил Мосгордуме и прокомментировал заключение Контрольно-счетной палаты города Москвы на проект бюджета города и подчеркнул, что «законопроект соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, закону о бюджетном устройстве города Москвы. В документе учтена необходимость решения задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и в указах Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития России».

Внесенный 13 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным в Мосгордуму законопроект предусматривает общие параметры городского бюджета на 2024 год по доходам - почти 4,3 трлн рублей, расходам - около 4,8 трлн рублей, размер дефицита планируется в объеме 500,3 млрд рублей, а в плановом периоде прогнозируется снижение дефицита. Более половины расходов будет направлено на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия.

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова также прокомментировала сокращение резервного фонда Москвы, которое связано с выделением в отдельную строчку расходов на поддержку Луганска и Донецка, объем поддержки в 2024 году составит 35 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах запланирована поддержка в размере по 30 млрд рублей. «В 2023 году все эти ресурсы были предусмотрены в составе резервного фонда. Вот поэтому по резервному фонду идет уменьшение, а обособление произошло в расходной части бюджета явным образом», - пояснила Зяббарова. Эти средства закреплены за департаментом капремонта, который проводит весь комплекс необходимых мер по восстановлению жилищно-коммунальной инфраструктуры на этих территориях.

Также в среду, 22 ноября, Мосгордума приняла закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».  Согласно принятому закону, планируемый объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 454 миллиарда рублей, на 2025 год — 484,5 миллиарда, а на 2026 год — 514,85 миллиарда.Утвержденные расходы бюджета фонда в 2024 году будут составлять 454 миллиарда рублей, в 2025 году — 484,5 миллиарда, в 2026 году — 514,85 миллиарда.

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Теги: 
бюджет  Москва  Собянин  Зяббарова  Мосгордума  2024 год 

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