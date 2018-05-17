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Город (Москва и область)     17.05.2018, 14:49

Путепровод через МЦК соединит московские районы Лефортово и Нижегородский

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Теги:  строительство  МЦК  путепроводы  дороги 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Новый путепровод через пути МЦК соединит два московский района: Лефортова и Нижегородский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Путепровод пройдет от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы и поможет связать Шоссе Энтузиастов с Рязанским проспектом. В рамках строительства путепровода будет построено и реконструировано 2,2 километра дорог, построена 132-метровая эстакада и обустроено более 2 километров тротуаров.

Компания, которая построит путепровод, была определена на конкурсе. Победителем конкурса стало ООО «Альмакоргруп». Компания должна возвести путепровод в течение 1 года и 8 месяцев с момента заключения контракта. Стоимость контракта составляет 1,735 миллиарда рублей.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦК  путепроводы  дороги 

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