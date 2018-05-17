Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 16:00
Тверская улица станет пешеходной 11 и 12 июня
17 мая. Mossovetinfo.ru – Тверская улица станет пешеходной в дни празднования Дня России 11 и 12 июня, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк...
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 14:49
Путепровод через МЦК соединит московские районы Лефортово и Нижегородский
17 мая. Mossovetinfo.ru – Новый путепровод через пути МЦК соединит два московский района: Лефортова и Нижегородский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Путепровод пройдет...
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 12:55
Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах губернатора за пределами области
17 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла изменения в закон о выборах губернатора Московской области, которые позволяют гражданам проголосовать на выборах находясь в других регионах, сообщила ж...