17 мая. Mossovetinfo.ru – Новый путепровод через пути МЦК соединит два московский района: Лефортова и Нижегородский, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Путепровод пройдет от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы и поможет связать Шоссе Энтузиастов с Рязанским проспектом. В рамках строительства путепровода будет построено и реконструировано 2,2 километра дорог, построена 132-метровая эстакада и обустроено более 2 километров тротуаров.



Компания, которая построит путепровод, была определена на конкурсе. Победителем конкурса стало ООО «Альмакоргруп». Компания должна возвести путепровод в течение 1 года и 8 месяцев с момента заключения контракта. Стоимость контракта составляет 1,735 миллиарда рублей.