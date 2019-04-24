24 апреля. Mossovetinfo.ru – Расписание движения пригородных электричек МЖД изменится в майские праздники, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
30 апреля и 8 мая, накануне «длинных» выходных электрички всех направлений МЖД будут ходить по расписанию пятницы. С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая электропоезда будут ходить по расписанию субботы, а 5 и 12 мая – по расписанию воскресенья. Между праздниками, 6 и 7 мая, электрички на всех направлениях МЖД будут ходить по обычному расписанию.
Также изменится расписание движения электричек Октябрьского направления Ленинградской железной дороги. 1, 2, 3, 9 и 10 мая электрички на этом направлении будут ходить по расписанию выходных.
Кроме того, на Киевском направлении МЖД 1, 5, 9 и 12 мая будут запущены дополнительная электричка Москва – Калуга, и обратная электричка Калуга – Москва. Еще у 60 электричек на этом направлении появится дополнительная остановка на станции Москва-Сортировочная-Киевская. На Курском направлении МЖД 5 и 12 мая будет запущена дополнительная электричка из Тулы в Москву.
Все изменения в расписаниях пригородных электропоездов можно узнать на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), в мобильном приложении перевозчика, а также на вокзалах и остановках.
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