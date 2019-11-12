Расписание электричек Савеловского направления изменится с 14 по 20 ноября

13 ноября. Mossovetinfo.ru - Расписание некоторых электричек Савеловского направления изменится с 14 по 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.



Расписание изменится в будние дни. Это связано с плановыми ремонтными работами на первом главном пути участка Дмитров – Яхрома.