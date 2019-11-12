Другие материалы
-
Город (Москва и область)
13.11.2019, 13:04
Расписание электричек Савеловского направления изменится с 14 по 20 ноября
13 ноября. Mossovetinfo.ru - Расписание некоторых электричек Савеловского направления изменится с 14 по 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД. Расписание изменится в будние дни. Это связа...
-
Город (Москва и область)
13.11.2019, 07:58
Запущена программа поддержки бизнеса «Московский акселератор»
13 ноября. Mossovetinfo.ru – Фонд «Московский инновационный кластер», Агентство инноваций Москвы и ведущие технологические компании страны запускают в Москве новую программу поддержки бизнеса «Мос...
-
Город (Москва и область)
12.11.2019, 16:25
ЦОДД предупредил о гололедице на дорогах в ночь на 13 декабря
12 ноября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения в своем микроблоге в Twitter опубликовал предупреждение об ожидающейся гололедице на московских дорогах в ночь на среду, 13 ноября....