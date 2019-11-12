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Город (Москва и область)     13.11.2019 13:04

Расписание электричек Савеловского направления изменится с 14 по 20 ноября

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Теги:  электрички  расписание электричек 

13 ноября. Mossovetinfo.ru - Расписание некоторых электричек Савеловского направления изменится с 14 по 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Расписание изменится в будние дни. Это связано с плановыми ремонтными работами на первом главном пути участка Дмитров – Яхрома.

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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание электричек 

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