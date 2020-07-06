6 июля. Mossovetinfo.ru – Реконструкция стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова будет завершена в 2024 году, к столетию одноименного футбольного клуба, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя проекта Группы компаний «Инград» Кирилла Гриднева.
Работы по реконструкции стадиона уже начались. Реконструкцией занимается французское архитектурное бюро MICHEL REMON & ASSOCIES.
Стадион был построен в 1959 году. В 1976 году была построена вторая трибуна стадиона. Сейчас стадион устарел и не соответствует современным требованиям ФИФА и УЕФА к аренам для проведения матчей международного уровня.
После реконструкции стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей. Проект реконструкции подразумевает развитие территории всего спортивного комплекса, на которой появятся физкультурно-оздоровительные центры, тренажерные залы, тренировочные поля, раздевалки и так далее.
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