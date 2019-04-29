29 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением репетиции Парада Победы на Красной площади, ряд станций метро в центре Москвы вечером в понедельник, 29 апреля, будут закрыты для выхода пассажиров, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.
Станции «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» с 18:00 и до окончания репетиции парада будут работать только для входа и пересадки пассажиров.
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