Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.10.2019 12:36

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в конце октября – начале ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  перекрытие движения 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта в конце октября - начале ноября в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Сообщается, что 22, 24, 28, 30 октября и 1 ноября в период с 14:00 до 20:00 для движения транспорта будет закрыта площадь Васильевский спуск.

Кроме того, 5 и 7 ноября с 06:00 до 13:00 будут полностью перекрыты улица Ильинка на участке от Новой площади до Красной площади, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, а также площади Васильевский спуск.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
перекрытие движения 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:53 Город (Москва и область) Около 2 тысяч тепловых завес установят в поездах «Иволга» на МЦД

12:36 Город (Москва и область) Ряд улиц в центре Москвы перекроют в конце октября – начале ноября

11:55 Город (Москва и область) Количество пересадочных станций на Калужско-Рижской линии метро вырастет до девяти

10:56 Город (Москва и область) Московские спасатели в преддверии зимы получили новую спецтехнику

10:47 Происшествия Сбой произошел утром 21 октября на центральном участке красной ветки метро

Актуальные материалы

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru