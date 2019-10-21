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Город (Москва и область)
21.10.2019, 12:53
Около 2 тысяч тепловых завес установят в поездах «Иволга» на МЦД
21 октября. Mossovetinfo.ru – Около 2 тысяч тепловых завес будет установлено в поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров по маршрутам Московских центральных диаметров, сообщается на офи...
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Город (Москва и область)
21.10.2019, 12:36
Ряд улиц в центре Москвы перекроют в конце октября – начале ноября
21 октября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта в конце октября - начале ноября в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий в честь 78-й г...
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Город (Москва и область)
21.10.2019, 11:55
Количество пересадочных станций на Калужско-Рижской линии метро вырастет до девяти
21 октября. Mossovetinfo.ru – Количество пересадочных станций на Калужско-Рижской линии метро вырастет до девяти, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. В настоящее время на...