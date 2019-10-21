21 октября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта в конце октября - начале ноября в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Сообщается, что 22, 24, 28, 30 октября и 1 ноября в период с 14:00 до 20:00 для движения транспорта будет закрыта площадь Васильевский спуск.



Кроме того, 5 и 7 ноября с 06:00 до 13:00 будут полностью перекрыты улица Ильинка на участке от Новой площади до Красной площади, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, а также площади Васильевский спуск.