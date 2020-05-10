10 мая. Mossovetinfo.ru – С 12 мая в Московском метрополитене планируют открыть 48 из 78 вестибюлей, которые были закрыты в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что в первую очередь будут открыты вестибюли на станциях, пассажиропоток которых составляет более 1,5 тысячи человек в сутки.



14 апреля в Москве из-за низкой нагрузки были закрыты вестибюли 20 наименее загруженных станций, 25 апреля были закрыты вестибюли еще 13 станций, а с 3 мая закрыли вестибюли еще 45 станций.