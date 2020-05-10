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Город (Москва и область)
10.05.2020, 16:06
С 12 мая в метро планируют открыть часть закрытых на время ограничений вестибюлей
10 мая. Mossovetinfo.ru – С 12 мая в Московском метрополитене планируют открыть 48 из 78 вестибюлей, которые были закрыты в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба департамента...
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Город (Москва и область)
10.05.2020, 13:33
В Подмосковье пока не будут штрафовать за нарушение «масочного» режима
10 мая. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье пока не будут штрафовать граждан за нарушение «масочного» режима, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам губе...
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Город (Москва и область)
10.05.2020, 10:42
Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье превысило 20 тысяч
10 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 1133 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье подтверждено 20 55...