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Город (Москва и область)     10.05.2020 16:06

С 12 мая в метро планируют открыть часть закрытых на время ограничений вестибюлей

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Теги:  метро  вестибюли  открытие 

10 мая. Mossovetinfo.ru – С 12 мая в Московском метрополитене планируют открыть 48 из 78 вестибюлей, которые были закрыты в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что в первую очередь будут открыты вестибюли на станциях, пассажиропоток которых составляет более 1,5 тысячи человек в сутки.

14 апреля в Москве из-за низкой нагрузки были закрыты вестибюли 20 наименее загруженных станций, 25 апреля были закрыты вестибюли еще 13 станций, а с 3 мая закрыли вестибюли еще 45 станций.


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Теги: 
метро  вестибюли  открытие 

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