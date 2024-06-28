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1 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 33 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...