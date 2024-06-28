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Город (Москва и область)     01.07.2024 10:10

С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей

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Теги:  парковка  тариф  повышение  жители  власти  Москва  эффективность 

1 июля — Mossovetinfo.ru — Новый максимальный парковочный тариф, на 150 рублей выше действовавшего ранее, в размере 600 руб. введен с 1 июля на 31 улицe в центре Москвы - Ильинка, Варварка, Новая площадь, Петровка, Солянка, Новый Арбат и другие.

Всего власти повышают тариф на парковку на 272 улицах - "для удобства жителей".

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Карта места

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Теги: 
парковка  тариф  повышение  жители  власти  Москва  эффективность 

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