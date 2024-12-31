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Город (Москва и область)     03.01.2025 11:00

С 2011 года в Москве реставрировали фактически четвертую часть объектов культурного наследия города - Собянин

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Теги:  Москва  памятники  охрана  реставрация  Собянин  власть  эффективность  закон  выявленные памятники  Архнадзор 

3 января — Mossovetinfo.ru — С 2011 года в Москве реставрировали более 2300 зданий и памятников — фактически четвертую часть объектов культурного наследия города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем сайте-блоге.

"Работа по возрождению и сохранению московской старины активно продолжалась и в 2024 году. Исторический облик вернули еще 157 объектам", - также сообщил мэр.

В 2025 году планируется завершить работы еще на порядка 150 объектах культурного наследия, в том числе по Египетскому павильону усадьбы Останкино, фасадам и кровле здания биржи на Ильинке, а также двум гротам, ограде у домика причта и ограде Красного двора усадьбы Кузьминки.

Отметим, что в конце декабря 2024 года Общественное движение "Архнадзор" начало сводить по категориям перечни выявленных памятников, оказавшихся под угрозой исключения в связи с опубликованным в ноябре новым законом города Москвы "Об объектах культурного наследия" со скандальной, как отмечает «Архнадзор» статьей 17. Статья предписывает исключить из перечня выявленных памятников те, которые не пройдут экспертизу до 1 июля 2025 года.

Перечень выявленных памятников Москвы составляет 1728 адресов.

«Архнадзор» напоминает, что до сих пор не отнесены к реестру давно отреставрированные здания XVII века, среди которых, например, колокольня церкви Рождества Богородицы в Бутырках, нарышкинские по стилю палаты в здании Тургеневской библиотеки, узорочные палаты на Раушской набережной и другие. А есть еще заброшенные с 1967 года палаты Пафнутьев-Боровского подворья, спасенные от сноса Петром Барановским, и другие здания XVII века, скрывающие древность, но выявленные научно.

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Карта места

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Теги: 
Москва  памятники  охрана  реставрация  Собянин  власть  эффективность  закон  выявленные памятники  Архнадзор 

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