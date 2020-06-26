27 июня. Mossovetinfo.ru - С 29 июня получить госусударственные услуги можно будет во всех центрах «Мои документы». Об этом сообщает mos.ru.



В привычном режиме заработают более 130 офисов, в которых можно получить больше 270 услуг.



«Мои документы» начали постепенно возобновлять работу 25 мая. Первое время работали не все центры госуслуг. Кроме того, попасть в них можно было только по предварительной записи.



Центры «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.



Москва 23 июня перешла к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В городе в полном возобновили работу объеме кафе и рестораны, открылись фитнес-клубы, бассейны, перешли на обычный режим работы детские сады и учреждения социальной защиты.