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Город (Москва и область)
27.06.2020, 10:27
С 29 июня госуслуги в Москве можно будет получить во всех МФЦ
27 июня. Mossovetinfo.ru - С 29 июня получить госусударственные услуги можно будет во всех центрах «Мои документы». Об этом сообщает mos.ru. В привычном режиме заработают более 130 офисов, в ...
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Город (Москва и область)
26.06.2020, 13:46
Собянин пообещал «бить по рукам» тех, кто принуждает голосовать по поправкам к Конституции
26 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию. «Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать доброво...
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Город (Москва и область)
26.06.2020, 11:05
В Подмосковье выявлено менее 400 новых случаев коронавируса впервые с середины апреля
26 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с середины апреля выявлено менее 400 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, следует из данных оперативного штаба. Всего за ...