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Город (Москва и область)     27.06.2020 10:27

С 29 июня госуслуги в Москве можно будет получить во всех МФЦ

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Теги:  Мои документы  госуслуг 

27 июня. Mossovetinfo.ru - С 29 июня получить госусударственные услуги можно будет во всех центрах «Мои документы». Об этом сообщает mos.ru.

В привычном режиме заработают более 130 офисов, в которых можно получить больше 270 услуг.

«Мои документы» начали постепенно возобновлять работу 25 мая. Первое время работали не все центры госуслуг. Кроме того, попасть в них можно было только по предварительной записи.

Центры «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.

Москва 23 июня перешла к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В городе в полном возобновили работу объеме кафе и рестораны, открылись фитнес-клубы, бассейны, перешли на обычный режим работы детские сады и учреждения социальной защиты. 


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Теги: 
Мои документы  госуслуг 

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