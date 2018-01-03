С 8 января в столичном регионе установятся минусовые температуры - «Фобос»

3 января. Mossovetinfo.ru – Специалисты центра погоды «Фобос» сообщают, что в московском регионе с 8 января установятся минусовые температуры. В ночь на 8 января температура воздуха понизится до минус 9 градусов.

«Начнется с понедельника, 8 января, даже днем показания термометров будут оставаться в области отрицательных значений», - сообщает центр погоды «Фобос».



Согласно распространённому прогнозу, необычайно теплая погода в столице продержится до пятницы, 5 января. К вечеру 7 января столбики термометра с положительных значений опустятся до минус 5 градусов. Ночью температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов. Днем 8 января ожидается температура до минус 6 градусов.



В Москве и Подмосковье вечером 7 января ожидается снег, сильный порывистый ветер, а также метель «с ухудшением видимости и заносами на дорогах и резким понижением температур», сообщил в среду синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.