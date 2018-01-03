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Город     03.01.2018 19:47

С 8 января в столичном регионе установятся минусовые температуры - «Фобос»

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Теги:  Москва  Московская область  погода  температура  Фобос  Тишковец 

3 января. Mossovetinfo.ru – Специалисты центра погоды «Фобос» сообщают, что в московском регионе с 8 января установятся минусовые температуры. В ночь на 8 января температура воздуха понизится до минус 9 градусов.
«Начнется с понедельника, 8 января, даже днем показания термометров будут оставаться в области отрицательных значений», - сообщает центр погоды «Фобос».

Согласно распространённому прогнозу, необычайно теплая погода в столице продержится до пятницы, 5 января. К вечеру 7 января столбики термометра с положительных значений опустятся до минус 5 градусов. Ночью температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов. Днем 8 января ожидается температура до минус 6 градусов.

В Москве и Подмосковье вечером 7 января ожидается снег, сильный порывистый ветер, а также метель «с ухудшением видимости и заносами на дорогах и резким понижением температур», сообщил в среду синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  температура  Фобос  Тишковец 

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