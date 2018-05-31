31 мая. Mossovetinfo.ru – Санитарная авиация Москвы в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будет работать круглосуточно, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Особый график работы для санитарной авиации будет введен с 1 июня и продлится до 15 июля. В настоящее время санитарные вертолеты вылетают на места происшествий только в течение светового дня. В ночное время на аварии выезжают только санитарные автомобили, так как в это время суток дороги столицы свободнее.



По итогам круглосуточной работы санитарной авиации во время ЧМ-2018, будет принято решение о переводе на круглосуточный режим на постоянной основе.



Санитарные вертолеты доставляют в больницы людей с тяжелыми травмами после серьезных аварий, а также пациентов с тяжелыми заболеваниями: инфарктом, инсультом или судорожным синдромом. За первый квартал текущего года авиамедицинские бригады доставли в столичные больницы 200 человек – как пострадавших во время аварий, так и пациентов с инфарктами и инсультами. Всего в Москве действует три авиамедицинских бригады, для которых в городе оборудована 31 вертолетная площадка.