30 января. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг, 30 января на МЦД-2, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.
Сообщается, что на Курском направлении МЦД-2 некоторые поезда, следующие в сторону Москвы со стороны Подольска, следуют с увеличенными интервалами. Причиной сбоя стала неисправность одного из поездов.
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