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Город (Москва и область)     30.01.2020 08:33

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 утром 30 января

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Теги:  МЦД-2  электрички  сбой 

30 января. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг, 30 января на МЦД-2, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

Сообщается, что на Курском направлении МЦД-2 некоторые поезда, следующие в сторону Москвы со стороны Подольска, следуют с увеличенными интервалами. Причиной сбоя стала неисправность одного из поездов.


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Теги: 
МЦД-2  электрички  сбой 

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