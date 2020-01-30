30 января. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в четверг, 30 января на МЦД-2, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.



Сообщается, что на Курском направлении МЦД-2 некоторые поезда, следующие в сторону Москвы со стороны Подольска, следуют с увеличенными интервалами. Причиной сбоя стала неисправность одного из поездов.