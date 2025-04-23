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Город (Москва и область)     26.04.2025 11:06

Сегодня будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца

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Теги:  транспорт  ограничения  мотосезон  открытие 

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Сегодня будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца в связи с открытием мотосезона, сообщает ЦООД. Рекомендовано для поездок в центр использовать городской транспорт, планировать маршрут с учетом ограничений.

С 11:40 временно закроют движение на:
— улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская
— Воробьевском шоссе
— Бережковской набережной
— внешней стороне Садового кольца
— Бородинском мосту

Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.

В местах временных ограничений временно запрещена парковка.


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Теги: 
транспорт  ограничения  мотосезон  открытие 

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