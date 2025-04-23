Сегодня будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Сегодня будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца в связи с открытием мотосезона, сообщает ЦООД. Рекомендовано для поездок в центр использовать городской транспорт, планировать маршрут с учетом ограничений.



С 11:40 временно закроют движение на:

— улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская

— Воробьевском шоссе

— Бережковской набережной

— внешней стороне Садового кольца

— Бородинском мосту



Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны.



В местах временных ограничений временно запрещена парковка.