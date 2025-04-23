Другие материалы
-
Город (Москва и область)
26.04.2025, 11:06
Сегодня будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Сегодня будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольц...
-
Город (Москва и область)
24.04.2025, 06:42
Ночные заморозки и мокрый снег на выходных прогнозируют в Московском регионе
24 апреля — Mossovetinfo.ru — Ночные заморозки до 1−2 градусов, дождь, мокрый снег ожидаются в Московском регионе в эт...
-
Город (Москва и область)
23.04.2025, 07:13
23 апреля вечером будет временно закрыто движение для транспорта в Тверском районе Москвы (схема)
23 апреля — Mossovetinfo.ru — 23 апреля в Москве временно будет закрыто движение для транспорта в Тверском районе в пе...