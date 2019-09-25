25 сентября. Mossovetinfo.ru –Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября в связи с холодной погодой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.



По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, с 1 октября коммунальщики приступят к работам по консервации фонтанов. Эти работы включают в себя слив воды, промывку чаш, демонтаж насадок с установкой заглушек, снятие шаровых кранов, прочистку заборных решеток, продувку трубопроводов, демонтаж светильников, установку укрытий и другие работы.



Ряд фонтанов со сложными инженерными коммуникациями нуждается в дополнительной защите в холодное время: плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы», фонтан в «Царицыно» будет накрыт специальным куполом, а на «Пушкинский» фонтан установят специальные металлические конструкции.



В зимнее время специалисты ГБУ «Гормост», которые обеспечивают эксплуатацию 87 городских фонтанов, расположенных в знаковых местах столицы, будут готовить насосное и электромеханическое оборудование фонтанов к следующему сезону.



Всего в Москве насчитывается больше 600 фонтанов.