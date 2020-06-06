6 июня. Mossovetinfo.ru – До конца года в юго-западном административном округе Москвы введут в строй шесть новостроек в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.
Программа реновации стартовала в ЮЗАО в 2018 году. В программу вошли 520 пятиэтажек. Для начала программы было подобрано 48 стартовых площадок.
В настоящее время на юго-западе Москвы переселяются жители 18 домов в районах Академический, Коньково, Котловка и Южное Бутово. Три дома полностью расселены, еще девять домов расселены и демонтированы по технологии «умного сноса».
Для переселения в рамках программы построено девять домов, шесть домов построят до конца года, еще 25 домов находятся в стадии проектирования и строительства.
В общей сложности 1,1 тысячи жителей ЮЗАО уже отпраздновали новоселье, еще 1,2 тысячи готовятся к переселению в рамках программы реновации.
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