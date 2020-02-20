20 февраля. Mossovetinfo.ru – Шесть станций Московской железной дороги, пять из которых расположены в Москве, получили новые названия, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.



Платформа Карачарово Горьковского направления МЖД получила название Нижегородская, станции Кзанского направления Фрезер, Новая и 47 километр теперь называются Андроновка, Авиамоторная и Ипподром соответственно. Станция Нижние Котлы Павелецкого направления переименована в Нагатинскую, платформа Северянин Ярославского направления получила название Ростокино.



Новые названия помогут упростить навигацию, пассажиры смогут планировать пересадки между железнодорожными станциями и МЦК ориентируясь на одинаковые названия станций.



В мобильных приложениях новые названия станций отражаются с 20 февраля, на самих станциях таблички с новыми названиями появятся в ближайшее время.