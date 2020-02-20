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Город (Москва и область)     20.02.2020 15:40

Шесть станций МЖД получили новые названия

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Теги:  МЖД  станции  переименование 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Шесть станций Московской железной дороги, пять из которых расположены в Москве, получили новые названия, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Платформа Карачарово Горьковского направления МЖД получила название Нижегородская, станции Кзанского направления Фрезер, Новая и 47 километр теперь называются Андроновка, Авиамоторная и Ипподром соответственно. Станция Нижние Котлы Павелецкого направления переименована в Нагатинскую, платформа Северянин Ярославского направления получила название Ростокино.

Новые названия помогут упростить навигацию, пассажиры смогут планировать пересадки между железнодорожными станциями и МЦК ориентируясь на одинаковые названия станций.

В мобильных приложениях новые названия станций отражаются с 20 февраля, на самих станциях таблички с новыми названиями появятся в ближайшее время.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  станции  переименование 

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