20 февраля. Mossovetinfo.ru – Шесть станций Московской железной дороги, пять из которых расположены в Москве, получили новые названия, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
Платформа Карачарово Горьковского направления МЖД получила название Нижегородская, станции Кзанского направления Фрезер, Новая и 47 километр теперь называются Андроновка, Авиамоторная и Ипподром соответственно. Станция Нижние Котлы Павелецкого направления переименована в Нагатинскую, платформа Северянин Ярославского направления получила название Ростокино.
Новые названия помогут упростить навигацию, пассажиры смогут планировать пересадки между железнодорожными станциями и МЦК ориентируясь на одинаковые названия станций.
В мобильных приложениях новые названия станций отражаются с 20 февраля, на самих станциях таблички с новыми названиями появятся в ближайшее время.
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