7 мая. Mossovetinfo.ru – Школьники 9-х и 11-х классов в Москве продолжат дистанционное обучение до 31 мая, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
О том, когда и в каком формате будут проходить экзамены, будет объявлено после решения Министерства просвещения Российской Федерации. При этом, годовые оценки за 2019/2020 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая.
Также мэр Москвы сообщил, что ученики 1-8-х и 10-х классов будут проходить дистанционное обучение в режиме свободного посещения, без домашних заданий и выставления оценок. Занятия будут направлены на закрепление ранее пройденного материала.
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