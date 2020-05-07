7 мая. Mossovetinfo.ru – Школьники 9-х и 11-х классов в Москве продолжат дистанционное обучение до 31 мая, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



О том, когда и в каком формате будут проходить экзамены, будет объявлено после решения Министерства просвещения Российской Федерации. При этом, годовые оценки за 2019/2020 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая.



Также мэр Москвы сообщил, что ученики 1-8-х и 10-х классов будут проходить дистанционное обучение в режиме свободного посещения, без домашних заданий и выставления оценок. Занятия будут направлены на закрепление ранее пройденного материала.