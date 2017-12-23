Снегопад накроет Москву 24 декабря

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Сильный снегопад ожидается в Москве в воскресенье. 24 декабря. Об этом сообщили на своей странице а Facebook специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец.



Он отметил, что снегопад «удивит нас настоящим, суровым, зимним характером».



По прогнозам синоптиков, декабря может стать рекордным по количеству осадков в 21-м веке.