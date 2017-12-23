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Город     23.12.2017 17:03

Снегопад накроет Москву 24 декабря

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Теги:  погода  снегопад 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Сильный снегопад ожидается в Москве в воскресенье. 24 декабря. Об этом сообщили на своей странице а Facebook специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что снегопад «удивит нас настоящим, суровым, зимним характером».

По прогнозам синоптиков, декабря может стать рекордным по количеству осадков в 21-м веке.

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Карта места

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Теги: 
погода  снегопад 

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