10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Минобороны по состоянию на 9.65 мск уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву.«Сбито ещё семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву.В некоторых аэропортах введены временные ограничения на полеты», - сообщил Собянин в 9.55 мск.«Ещё три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - сообщил Собянин в 9:35 мск.В некоторых аэропортах введены временные ограничения на полеты