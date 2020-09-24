24 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин направил более 5000 предприятий письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы мэра Бориса Булая.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса. Впервые за три месяца в cтолице число случаев заражения за сутки превысило 1000. В предыдущий раз более 1000 новых случаев было зафиксировано 23 июня - тогда был выявлен 1081 случай заражения.
С заявлением об эпидемиологической ситуации в столице выступил оперативный штаб.
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