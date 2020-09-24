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Город (Москва и область)     24.09.2020 20:01

Собянин направил предприятиям письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленку

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин направил более 5000 предприятий письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы мэра Бориса Булая.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса. Впервые за три месяца в cтолице число случаев заражения за сутки превысило 1000. В предыдущий раз более 1000 новых случаев было зафиксировано 23 июня - тогда был выявлен 1081 случай заражения.

С заявлением об эпидемиологической ситуации в столице выступил оперативный штаб.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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