27 сентября. Mossovetinfo.ru – Владислав Овчинский назначен на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.



Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Оно опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы. До этого Овчинский работал заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы.



Ранее эту должность занимал Сергей Шогуров. Он был уволен в связи с переходом на другую работу.