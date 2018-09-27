27 сентября. Mossovetinfo.ru – Владислав Овчинский назначен на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Оно опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы. До этого Овчинский работал заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы.
Ранее эту должность занимал Сергей Шогуров. Он был уволен в связи с переходом на другую работу.
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